  • الجمعة 14 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر05:40 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
السعودية

"التاء المربوطة" تثير غضب أمير سعودي

غناء بقرار جمهوري.. كيف جمع «السادات» بين «النقشبندي» و«بليغ»؟

غناء بقرار جمهوري.. كيف جمع «السادات» بين «النقشبندي» و«بليغ»؟

أحمد الطيب

برلماني يستنجد بشيخ الأزهر

الزمالك والترجي

كأس السوبر.. بث مباشر لمباراة الزمالك والترجي التونسي

صندوق النقد الدولي

صندوق النقد: مصر قد تحتاج إلى إصلاح اقتصادي جديد

قناة السويس

قناة السويس تسجل رقمًا قياسيًا

كلوب وصلاح

«كلوب»: أرفض مشاركة «صلاح» في أولمبياد طوكيو

الزمالك والترجى

شاهد.. قناتان مفتوحتان تنقلان السوبر الأفريقي

محمد صلاح

سر بكاء طفلة في مدرسة إبتدائية بعد زيارة «صلاح»

أرامكو السعوديه

أمريكا: إيران مسؤولة عن هجمات "أرامكو" السعودية

من 10 ممنوعات

السلطات القطرية تحذر جماهير الزمالك والترجي

الرياضة

جماهير الزمالك
جماهير الزمالك
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

قنوات مفتوحة تنقل مواجهة السوبر بين الزمالك والترجي

#

جماهير الزمالك تطالب السيسي بالتدخل ورحيل مرتضى

#

وائل جمعة يتصدر تويتر بعد تغريدته التي أغضبت الزمالكاوية

#

تفاصيل ثورة جماهير الزمالك للإطاحة بمرتضى منصور

المصريون

الزمالك

الترجى

حذرت اللجنة المنظمة القطرية لمباراة كأس السوبر الافريقي التي تجمع بين ناديا الزمالك والترجي التونسي في السادسة مساء اليوم بملعب "ثاني بن جاسم" بالعاصمة القطرية "الدوحة"، جماهير الفريقين من 10 أشياء ممنوعة قبل بداية المباراة.

وضمت قائمة الممنوعات 10 أشياء ممنوعة من دخول الملعب برفقة الجماهير وهي الولاعات والاسلحة ولفافات المناديل الورقية والأغذية والمشروبات وزجاجات المياه والمظلات، والحيوانات واللافتات المسيئة أوالعنصرية والألعاب النارية.

ويخوض الترجي المباراة بصفته بطلاً للنسخة الأخيرة من مسابقة دوري ابطال افريقيا على حساب الوداد البيضاوي المغربي، فيما حصل الزمالك على بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية على حساب نهضة بركان المغربي.

ويتكون الطاقم التحكيمي من الجنوب أفريقي فيكتور جوميز حكم ساحة، إضافة إلى مواطنه زاكيلي سويلا “مساعد أول”، وسوري فاتسواني “مساعد ثان” من ليسوتو، بينما اختير السنغالي ماجات نداي “حكماً رابعاً”، ويتولى حميدو هيمة من النيجر مهمة مراقب المباراة، والمنسق العام كابيلو بوسيلونق من جنوب أفريقيا، أما طاقم تقنية الفيديو يضم كلاً من الزامبي جاني سيكازوي، والجزائري مصطفى غربال والأنجولي جيرسون دوس سانتوس.

في الوقت نفسه، كشفت تقارير صحفية تونسية أن نادي الترجي سيحظى بمساندة قوية في مباراة اليوم ضد الزمالك بكأس السوبر الأفريقي والتي ستقام على ملعب نادي الغرافة في العاصمة القطرية الدوحة والتي ستنطلق في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.

وأكدت إذاعة موزاييك التونسية أن مصدر أمني قطري موثوق أكد أن الجماهير المساندة للترجي في مباراة الزمالك وصل عددهم 7 آلاف، في المقابل سيحضر 12 ألف مشجع للأبيض، وكشفت الإذاعة أن إقبال جماهير الترجي على التذاكر شهد ارتفاعا ملحوظا خلال اليومين الأخيرين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاعتذار عن الفتوحات.. ثرثرة ومكايدة

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» «كاف» يصدر بيانًا عاجلًا قبل لقاء الزمالك والترجي
» الموت يفجع مدرب منتخب مصر
» «كارتيرون» يصدم جماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي
» السلطات القطرية تحذر جماهير الزمالك والترجي
» تأجيل الانتخابات البرلمانية في إثيوبيا
» كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام الترجي
» الجزائر تدعم إقامة أمم إفريقيا كل 4 سنوات
» «كاف» يعلن مكأفاة بطل كأس السوبر الإفريقي
» الإفتاء توضح كيفية قضاء الصلوات الفائتة
» الزوجة الأولى تطارد العريس وتسحله ليلة زفافه
» رجال يخوضون تجربة المخاض والولادة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:46 م

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:43

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:22

  • مغرب

    17:46

  • عشاء

    19:16

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان