» السلطات القطرية تحذر جماهير الزمالك والترجي

14 فبراير 2020 - 05:08 م

حذرت اللجنة المنظمة القطرية لمباراة كأس السوبر الافريقي التي تجمع بين ناديا الزمالك والترجي التونسي في السادسة مساء اليوم بملعب "ثاني بن جاسم" بالعاصمة القطرية "الدوحة"، جماهير الفريقين من 10 أشياء ممنوعة قبل بداية المباراة.

وضمت قائمة الممنوعات 10 أشياء ممنوعة من دخول الملعب برفقة الجماهير وهي الولاعات والاسلحة ولفافات المناديل الورقية والأغذية والمشروبات وزجاجات المياه والمظلات، والحيوانات واللافتات المسيئة أوالعنصرية والألعاب النارية.

ويخوض الترجي المباراة بصفته بطلاً للنسخة الأخيرة من مسابقة دوري ابطال افريقيا على حساب الوداد البيضاوي المغربي، فيما حصل الزمالك على بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية على حساب نهضة بركان المغربي.

ويتكون الطاقم التحكيمي من الجنوب أفريقي فيكتور جوميز حكم ساحة، إضافة إلى مواطنه زاكيلي سويلا “مساعد أول”، وسوري فاتسواني “مساعد ثان” من ليسوتو، بينما اختير السنغالي ماجات نداي “حكماً رابعاً”، ويتولى حميدو هيمة من النيجر مهمة مراقب المباراة، والمنسق العام كابيلو بوسيلونق من جنوب أفريقيا، أما طاقم تقنية الفيديو يضم كلاً من الزامبي جاني سيكازوي، والجزائري مصطفى غربال والأنجولي جيرسون دوس سانتوس.

في الوقت نفسه، كشفت تقارير صحفية تونسية أن نادي الترجي سيحظى بمساندة قوية في مباراة اليوم ضد الزمالك بكأس السوبر الأفريقي والتي ستقام على ملعب نادي الغرافة في العاصمة القطرية الدوحة والتي ستنطلق في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.

وأكدت إذاعة موزاييك التونسية أن مصدر أمني قطري موثوق أكد أن الجماهير المساندة للترجي في مباراة الزمالك وصل عددهم 7 آلاف، في المقابل سيحضر 12 ألف مشجع للأبيض، وكشفت الإذاعة أن إقبال جماهير الترجي على التذاكر شهد ارتفاعا ملحوظا خلال اليومين الأخيرين.