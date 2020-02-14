برلماني يستنجد بشيخ الأزهر

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حسن علام- متابعات

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عمرو أديب: "لو طالوا رقبتنا كانوا هيدبحونا"

طالب النائب شريف الورداني، عضو مجلس النواب، المؤسسات الدينية على رأسها الأزهر الشريف، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، بإطلاق حملة توعية إسلامية لإنهاء الخصومات الثأرية، بمحافظات صعيد مصر، مؤكدا تقديره للمجهودات التي يقوم بها الشيخ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في إنهاء الخصومات الثأرية ببعض محافظات الصعيد.

وأكد الورداني في بيان له اليوم، أن الخصومات الثأرية في المحافظات الإقليمية بالجمهورية، وخاصة محافظة أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان، يذهب ضحاياها مئات الشباب الأبرياء سنوياً، بالإضافة إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية وإثارة الفوضى داخل المراكز والقرى، التي يندلع فيها الخصومات الثأرية بين العائلات والقبائل.


وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك تقصير شديد من قبل وسائل الإعلام، والمؤسسات التعليمية، وبعض المؤسسات الدينية، في مصر، لمواجهة الأفكار والسلوكيات التي تساعد في انتشار هذه الصراعات التي تتطور في بعض المناطق إلى حرب شاملة، متمنياً دوام السلام والمحبة بين القبائل والعائلات المصرية، وتجاهل العادات والتقاليد الهدامة والسلبية.



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