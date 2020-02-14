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كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام الترجي

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أمير سعد

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أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي عن تشكيل الفريق المقررة له مواجهة فريق الترجي الرياضي التونسي على كأس السوبر الإفريقي، والتي تنطلق في السادسة مساء اليوم الجمعة باستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وضم التشكيل:

محمد ابو جبل في حراسة المرمى 

محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم امام في خط الدفاع

  طارق حامد - فرجانى ساسي - اشرف بن شرقي - يوسف اوباما - احمد زيزو في خط الوسط

مصطفي محمد في خط الهجوم

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد الغنى - عبد الله جمعة - محمد اوناجم - مصطفي فتحى - محمد حسن - كاسونجو.


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