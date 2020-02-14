قناة السويس تسجل رقمًا قياسيًا

14 فبراير 2020 - 04:36 م

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة، منتظمة وتسير وفق المعدلات الطبيعية الخاصة بأعداد وحمولات السفن العابرة، ولم تتأثر من تداعيات ظهور فيروس كورونا بالصين.









وأوضح رئيس الهيئة أن التقارير الملاحية سجلت، اليوم الجمعة، رقماً قياسياً في أعداد وحمولات السفن العابرة والإيراد اليومي المُحقق، بعبور 61 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية 4.6 مليون طن، مُحققة إيرادا يوميا قدره 20 مليون دولار.









ووجه الفريق ربيع، رسالة طمأنة أكد فيها حرص الهيئة على متابعة ودراسة المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بحركة التجارة العالمية وسوق النقل البحري والاقتصاديات العالمية بصورة لحظية من خلال الوحدة الاقتصادية التابعة لها بما يمكن معه التعامل مع المتغيرات المختلفة على الوجه الأمثل.









كما أشار إلى اتخاذ الهيئة لكافة التدابير الاحترازية والوقائية في التعامل مع الفيروس، والتنسيق الكامل مع وزارة الصحة ومديريات الطب الوقائي لمكافحة ظهوره، وضمان سلامة العاملين لاسيماً من يتعاملون بصورة مباشرة مع السفن العابرة.









وأهاب رئيس الهيئة بالمواطنين تحري الدقة فيما يتم تداوله ونشره على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق وراء الشائعات والحصول على المعلومات الصحيحة من خلال الموقع الرسمي للهيئة www.suezcanal.gov.eg.









ومن المقرر أن يفتتح اليوم، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، ميدان الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودى، بمنطقة الجامعة القديمة بمدينة الإسماعيلية، بعد تطويره، وبحضور أسرة الشاعر الراحل.









وقامت هيئة قناة السويس، بإعادة تطوير ميدان الأبنودى بالكامل وتجهيزه بالرخام بدلاً من الحجارة وتطوير الجدارية الموجودة بقلب الميدان، كما وضعت هيئة قناة السويس، صورة كبيرة للشاعر عبد الرحمن الأبنودى فى الميدان على جدارية الافتتاح.







