صندوق النقد: مصر قد تحتاج إلى إصلاح اقتصادي جديد

قال جيري رايس، المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، إن مصر أنهت برنامج المساعدات التي حصلت عليها من الصندوق والتي أدت إلى رفع أسعار بعض السلع والمنتجات.

وأضاف «رايس» خلال حديثه في مؤتمر صحفي الخميس، أن مصر قد تحتاج مرة أخرى إلى موجة جديدة من الإصلاحات، لزيادة فرص العمل وتنشيط القطاع الخاص، مؤكداً أن مؤسسته مستعدة لدعمها.

فيما أبدى اعتقاده، بأن السلطات المصرية ذاتها تشاطره هذا الرأي، لافتًا إلى أن صندوق النقد الدولي على استعداد تام لدعم مصر بمزيد من القروض، حسبما أفادت «يورو نيوز».

وذكر أن مصر استفادت مؤخرًا من خطة دعم مالي، بلغت نحو 12 مليار دولار، وأن المخطط الثلاثي لهذا الدعم بدأ في نوفمبر 2016 وانتهى في الشهر ذاته من عام 2019.

وأضاف، أن البرنامج الاقتصادي والخطة المالية التي دعمت مصر، نجحت في جلب الاستقرار للاقتصاد المصري، فضلًا عن عجز الميزانية وانتعاش النمو وتراجع التضخم.

وأرسل أن مصر سجلت زخماً جيداً على المستوى الاقتصادي، لكنها بحاجة لمواصلة إصلاح الشركات، مشيرًا إلى أن الصندوق حاليًا برنامج تمويل لمصر.

ولفت إلى أنه سيكون هناك مباحثات بين السلطات في مصر وصندوق النقد، لتحديد نوعية التدخل المناسب للصندوق في المستقبل.

ونوه أنه رغم الوضع الاقتصادي تحسن في مصر، إلا أنه لا يزال هناك ملايين الأشخاص اللذين يعيشون من أعمال حرة بدون ضمانات اجتماعية.

والجدير بالذكر أن مصري من ثلاثة يعيشون تحت خط الفقر، وذلك بحسب آخر أرقام مكتب الاحصاءات المصري.