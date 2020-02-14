«كلوب»: أرفض مشاركة «صلاح» في أولمبياد طوكيو

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المصريون

أعرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، عن أمنيته فى عدم مشاركة النجم محمد صلاح جناح الريدز والمنتخب الوطني في أولمبياد طوكيو 2020 مع لعدم خسارته فى افتتاح الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال «كلوب»، فى مؤتمر صحفى عقده اليوم، "لم يتم اتخاذ أى قرار، هل أريد خسارة لاعب فى فترة الإعداد للموسم الجديد؟ بالتأكيد لا، ولكن على الأخذ فى الاعتبار عدة أمور أخرى."

وأضاف كلوب، "أحتاج للتحدث مع صلاح ومزيد من المعلومات عن الوضع، وحتى الآن لم يتواصل معى أى أحد بشأن مشاركة صلاح فى الأولمبياد."

وكان شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أعلن أن محمد صلاح سيكون خياره الأول من بين الثلاثي فوق السن للمشاركة مع الفريق في الأولمبياد، ورد عليه وكيله رامي عباس عبر تويتر بأن القرار لم يُتخذ حتى الآن بشأن مشاركته من عدمها.

من ناحية أخرى، قال كلوب "باستثناء شاكيرى وكلاين المصابان سيكون الفريق بالكامل جاهز للمشاركة غدا في مباراة نورويتش سيتي، بمن فيهم ميلنر وساديو ماني، الكل عائد من فترة راحة وهى مهمة للتعافي من ضغط المباريات وأنا سعيد بذلك بعدما ذهب اللاعبين لكل أنحاء العالم خلال تلك الفترة."

وعن مواجهة نورويتش سيتي قال كلوب، "من يعتقد أن المباراة ستكون سهلة فهو مخطئ، ومن يقول ذلك يشاهد جدول ترتيب الدوري فقط، لكننا نعلم حجم المشكلات التى قد تواجهنا في تلك المباراة، كما نعلم ما يمكننا فعله أيضًا."

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 73 نقطة، متفوقاً بفارق 22 نقطة كاملة على مانشستر سيتي أقرب منافسيه، و55 نقطة على نورويتش سيتي صاحب المركز الـ 20 والأخير والذي يواجه بشدة خطر الهبوط لدوري الدرجة الاولى "تشامبيونشيب".

ويسعى ليفربول لمواصلة حملته الكاسحة نحو حصد لقب الدوري الانجليزي الغائب عن خزائن النادي منذ عام 1990، علماً بأن الفريق حقق الفوز في 24 من أصل 25 مباراة خاضها في المسابقة حتى الآن، فيما تعادل في مباراة وحيدة مع مانشستر يونايتد بنتيجة 1/1 بملعب "أولد ترافورد".


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