» «كاف» يعلن مكأفاة بطل كأس السوبر الإفريقي

14 فبراير 2020 - 04:15 م

يواجه الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك نظيره الترجي التونسي، اليوم، الجمعة، ببطولة كأس السوبر الأفريقي، الذي تستضيفه قطر.

ورصد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" مكافآت مالية لـ بطل لقاء السوبر الإفريقي، حيث يحصل على 200 ألف دولار فيما يحصل الخاسر من مباراة السوبر على 150 ألف دولار.

وستقام مباراة الزمالك والترجي في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة، بي إن سبورت 1 " المشفرة" بتعليق حفيظ دراجي.

ويسعى الزمالك لتعويض نتائجه السيئة في الدوري الممتاز هذا الموسم، بالفوز على الترجي وإحراز لقب السوبر الأفريقي.

وواجه الزمالك الترجي التونسي في 6 مواجهات سابقة بالمسابقات الأفريقية، حقق خلالهما الزمالك الفوز في 3 مواجهات، وتعادل في مباراتين، وخسر في لقاء وحيد.

على الجانب الآخر، يطمح فريق الترجي، المتوج بآخر نسختين من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، في تعويض خسارته للسوبر الأفريقي الموسم الماضي أمام الرجاء، بتحقيق الفوز على الزمالك.