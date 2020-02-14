سر بكاء طفلة في مدرسة إبتدائية بعد زيارة «صلاح»

14 فبراير 2020 - 04:10 م

حرص النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، مدرسة سانت بول الابتدائية بحي ويست ديربي في مدينة الريدز صباح اليوم قبل خوض مباراة فريق نوريتش سيتي غدا ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدورى الإنجليزي.

وحسب ما نشره الموقع الرسمي لمتصدر الدوري الإنجليزي فإن محمد صلاح أجرى العديد من المقابلات مع المشجعين الصغار للفريق والتقط معهم الصور التذكارية ، كما أهدى النادي قميص موقع من محمد صلاح للمدرسة لإجراء سحب عليه لتمويل منظمة أوين ماكفي، وشهدت الزيارة بكاء فتاة صغيرة وذلك سعادتها الغامرة برؤية محمد صلاح الغير متوقعة وهو ما يدل على حبها الشديد له.

ويتردد لاعبو الفريق الأول لفريق ليفربول على المدارس بشكل مستمر لالتقاط الصور التذكارية وذلك بعد منعها خارج ملعب الفريق لأمور تتعلق بالسلامة الشخصية .

وأعرب مدير المدرسة جيمي لاك عن سعادته بزيارة محمد صلاح، مشيرا إلى أنه من الرائع ان يكون لهم قدوة ومثل اعلى مثل محمد صلاح الذي حدثهم عن أهمية العمل الجاد والسعي نحو الأفضل .

في حين قال محمد صلاح: من المهم بالنسبة لنا كلاعبين أن نزور مشجعي الفريق بمختلف أعمارهم نحن نحب الاطفال وزيارتهم وقضاء الوقت الممتع معهم .