» الزوجة الأولى تطارد العريس وتسحله ليلة زفافه

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متابعات - أمينة عبد العال

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إندونيسيا

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تعدد الزوجات

بالرغم من أن تعدد الزوجات مسموح به في أندونيسيا إلا أن"صديقي" لم يتمكن من القيام به علي الوجه الأكمل ، فبالرغم من أن زوجته الجديدة وأسرتها يعلمون بأنه متزوج، إلا أنه وجد أن من المستحيل أن يخبر زوجته الأولي بزواجه.

وكان الرد من الزوجة الأولي هي وأسرتها في هجومها عليه في حفل الزفاف وتمزيق قميصه وسرواله، بل وسحله وجره خارج القاعة لإلقائه أسفل سيارة ، إلا أنه تم إنقاذه في اللحظات الأخيرة، حسبما نتشرت"بي بي سي" البريطانية.


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