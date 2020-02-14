رسمياً .. حسم موقف قنوات الكأس من نقل مباراة السوبر الأفريقي

14 فبراير 2020 - 02:50 م

حسمت مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية موقف قنوات الكأس من إذاعة مباراة السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي المقرر أن تقام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة على ستاد الغرافة القطري.







وقالت المجموعة عبر موقعها الرسمي إن المباراة ستذاع حصرياً عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق الجزائري حفيظ دراجي كما تبث بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.





وكانت قناة الكأس قد أعلنت بث المباراة عبر موقعها الرسمي وأدرجتها في خريطة برامجها قبل أن ينفي أحمد الطيب المعلق المصري في قنوات الكأس القطرية، ما تردد حول إذاعة المباراة عبر القناة المفتوحة.

وكتب الطيب عبر حسابه على "تويتر": "آخر كلام، مباراة السوبر الأفريقي ستذاع فقط على "بي إن سبورتس" ولن تذاع على قناة الكأس".



