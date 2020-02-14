» الإفتاء توضح كيفية قضاء الصلوات الفائتة

14 فبراير 2020 - 02:50 م

أجرت دار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، للإجابة على أسئلة المتابعين".



وقال التى أجاب عنها الشيخ محمد وسام مدير إدارة الفتوى المكتوبة، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية :"إن كانت 5 صلوات فأقل تقضى بالترتيب وإن كانت أكثر من ذلك فإنها تقضى مع كل صلاة من الصلوات الفائتة مثلها".



وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "كأن يؤدى مع صلاة الظهر أو قبله صلاة ظهر فائتة مثلها، وإذا شق عليه أن يؤدى الصلاتين مع النوافل فليترك النافلة ويؤدى الفرض لأن الفرض مقدم على النافلة".

