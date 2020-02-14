  • الجمعة 14 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر04:39 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الزمالك والترجى

شاهد.. قناتان مفتوحتان تنقلان السوبر الأفريقي

محمد صلاح

سر بكاء طفلة في مدرسة إبتدائية بعد زيارة «صلاح»

أرامكو السعوديه

أمريكا: إيران مسؤولة عن هجمات "أرامكو" السعودية

الإعلامي عمرو أديب

استفزاز جديد من "أديب" لجماهير الأهلى في عيد الحب

الجندي

الجندي :" المداهنة والحليطة عشان السبوبة ودتنا في داهية"

علاء مبارك

علاء مبارك ينشر صورة للكعبة .. ويغرد بدعاء مؤثر

البرهان

البرهان يدافع عن التطبيع الإسرئيلي: لقي تأييدا شعبيا

مدرب الزمالك

محاضرة فنية أخيرة للاعبي الزمالك قبل مواجهة الترجى

الرئيس السيسي

" أنت حبيبي و نور عينيا" رسالة مؤثرة للرئيس

ارشيف

"صلاح" يتحدى "ميسى" من أجل "بيبسي"

الإفتاء توضح كيفية قضاء الصلوات الفائتة

آخر الأخبار

الإفتاء
الإفتاء
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"أريد الزواج من لقيطة".. الإفتاء توضح الرأي الشرعي

#

الإفتاء توضح حكم صلاة الجمعة دون سماع الخطبة

#

الإفتاء: هذا الشخص الوحيد هو وريث هيثم زكي

#

بعد أزمة الفنانات.. الإفتاء توضح حكم خلع الحجاب بعد ارتدائه

الصلاة

الإفتاء

محمد وسام

أجرت دار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، للإجابة على أسئلة المتابعين".

وقال التى أجاب عنها الشيخ محمد وسام مدير إدارة الفتوى المكتوبة، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية :"إن كانت 5 صلوات فأقل تقضى بالترتيب وإن كانت أكثر من ذلك فإنها تقضى مع كل صلاة من الصلوات الفائتة مثلها".

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "كأن يؤدى مع صلاة الظهر أو قبله صلاة ظهر فائتة مثلها، وإذا شق عليه أن يؤدى الصلاتين مع النوافل فليترك النافلة ويؤدى الفرض لأن الفرض مقدم على النافلة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاعتذار عن الفتوحات.. ثرثرة ومكايدة

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» «كاف» يعلن مكأفاة بطل كأس السوبر الإفريقي
» الإفتاء توضح كيفية قضاء الصلوات الفائتة
» الزوجة الأولى تطارد العريس وتسحله ليلة زفافه
» رجال يخوضون تجربة المخاض والولادة
» تجنبي حساسية المساحيق بهذه الطريقة
» سفير الصين:" شكرا السعودية"
» محفظ قرآن و محامي عصابة لتزويج القصر في الشرقية
» الموت يفجع إعلاميا رياضيا شهيرا
» يضرب زوجته حتى الموت.. لهذا السبب
» الجداوى تعلن إصابتها بهذا المرض
» حادث مروع بالرياض وارتباك بالحركة المرورية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:46 م

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:43

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:22

  • مغرب

    17:46

  • عشاء

    19:16

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان