» تجنبي حساسية المساحيق بهذه الطريقة

14 فبراير 2020 - 02:38 م

تعاني بعض السيدات من حساسية بسبب مساحيق التنظيف وهي معروفة بـ" حساسية مساحيق الغسيل" وتحدث نتيجة للمواد العطرية والكيماويات والإنزيمات الموجود بمواد التنظيف بجميع أنواعها.

و تظهر أعراض الحساسية في شكل احمرار بالجلد وتورمه أو التهابه وأحيانا قد تسبب ضيق في التنفس نتيجة لرائحتها النفاذة وحساسية الجسم تجاهها.

ومن الممكن التخلص من تلك الحساسية باستخدام مساحيق الغسيل والمنظفات المخصصة لمرضي الحساسية ، مع عدم الاستهتار بهذه الحساسية وعلاجها و غالبا ما يكون ذلك باستخدام مضادات الهستامين والمراهم التي تحتوي علي الكورتيزون ولكن بالطبع يتم استخدامها بناء علي توجيهات الطبيب، ومن الممكن أيضا أن يقلل من تأثيرها الضار بتهوية الحجرة أو المطبخ جيدا مع استبدال المنظفات ، حسبما نشرت"صدي".