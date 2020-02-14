أمريكا: إيران مسؤولة عن هجمات "أرامكو" السعودية

14 فبراير 2020 - 02:32 م

أكدت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، أن إيران هي المسؤولة عن مهاجمة المنشآت النفطية السعودية في سبتمبر الماضي، فضلا عن عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.







واستعرضت البعثة الأمريكية، في بيان أوردته قناة "الحرة" الإخبارية، اليوم، أحدث تقرير لخبراء مجلس الأمن الدولي والذي أشار إلى أن مليشيا الحوثي غير قادرة على تنفيذ مثل هذه الهجمات.





وأفادت البعثة الأمريكية بأن حكومات فرنسا وبريطانيا وألمانيا أجرت بالإضافة إلى الولايات المتحدة، تقييمات استخباراتية مماثلة، ألقت باللوم على إيران لمهاجمتها منشأة أرامكو في سبتمبر الماضي.



