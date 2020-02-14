أمريكا: إيران مسؤولة عن هجمات "أرامكو" السعودية

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وكالات- الدويني فولي

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البعثة الأمريكية

أكدت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، أن إيران هي المسؤولة عن مهاجمة المنشآت النفطية السعودية في سبتمبر الماضي، فضلا عن عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
واستعرضت البعثة الأمريكية، في بيان أوردته قناة "الحرة" الإخبارية، اليوم، أحدث تقرير لخبراء مجلس الأمن الدولي والذي أشار إلى أن مليشيا الحوثي غير قادرة على تنفيذ مثل هذه الهجمات.

وأفادت البعثة الأمريكية بأن حكومات فرنسا وبريطانيا وألمانيا أجرت بالإضافة إلى الولايات المتحدة، تقييمات استخباراتية مماثلة، ألقت باللوم على إيران لمهاجمتها منشأة أرامكو في سبتمبر الماضي.

وأشارت البعثة إلى أن حكومة إيران تواصل الأنشطة الإرهابية والابتزاز النووي والسلوك المزعزع للاستقرار في المنطقة منذ الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، موضحة أن دعم الحكومة الإيرانية للحوثيين اليمنيين هو مثال على هذا السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار.

وخلص بيان البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إلى أنه ما لم يتخذ "إجراء فعال ضد سلوك إيران التخريبي"، فإن الحكومة الإيرانية ستواصل تهديداتها للسلم والأمن الإقليميين.

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