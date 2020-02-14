» رجال يخوضون تجربة المخاض والولادة

14 فبراير 2020 - 02:32 م

عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو يظهر خوض بعض الرجال في البرازيل تجربة آلام المخاض والولادة التي يتعرض لها النساء عند وضع أطفالهن.



وأعلن المعهد العالمي للأمومة عن تنظيم دورات للأبوة والأمومة في جويانيا البرازيلية، تتخللها جلسات للرجال على جهاز لمحاكاة آلام المخاض التي تتعرض لها المرأة حين تضع مولودها.



ووقفت زوجات الرجال الذين وافقوا على خوض المخاض معهم، خلال التجربة لمساندتهم معنويا.



