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سفير الصين:" شكرا السعودية"

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سفير جمهورية الصين لدى المملكة تشين وي تشينغ
سفير جمهورية الصين لدى المملكة تشين وي تشينغ
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متابعات - أمينة عبد العال

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محمد بن سلمان

السفير الصيني

#اخبار السعودية

وجه "تشين وي تشينج" السفير الصيني في المملكة العربية السعودية رسالة شكر إلي المملكة، في فيديو يظهر فيه هو وأسرته.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله أسرة السفير الصيني وزملائه بالسفارة و بعض العاملين بشركات صينية في المملكة، وهم يوجهون الشكر للملكة العربية السعودية و خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ".

وقال السفير الصيني " تشينج "  :" أنا وزوجتي وزملائي بالسفارة ومنسوبو الشركات الصينية العاملة في المملكة الصديقة نقول لكم " شكرا السعودية ".

جدير بالذكر أن الملك سلمان قدم للصين مساعدات لمكافحة فيروس كورونا ، حيث وقع مركز الملك سلمان للإغاثة 6 عقود مع 6 شركات عالمية لتوفير أجهزة ومعدات طبية لمساعدة الصين في مكافحة انتشار الفيروس.


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