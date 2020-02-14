الجندي :" والحليطة عشان السبوبة ودتنا في داهية"

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حذر الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من ضعف عقيدة المؤمن ووقوعه في النفاق من أجل مصلحة خاصة، قائلا: "المداهنة والحليطة عشان السبوبة ودتنا في داهية".

وأضاف الجندي، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية" دي إم سي"، بأنه لا يوجد في الدين منطقة وسط بين الحق والباطل، ولا يوجد حياد، فربنا ذكر "الفرقان" لأنه يريدك أن تكون واضحًا".

 وتابع : "أما أن تكون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فهذا من ضعف العقيدة، والبيزنس، واحد عايز يحافظ على سبوبة بيتقاضاها من جهة من الجهات فمش عاوز يزعلهم".

وأكمل عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن النفاق يعني مسك العصا من النصف، مشيرًا إلى أن الحق يضيع بـ 3 طرق أما بكتمانه، أو بتزويره وتحريفه، أو تذويبه وإدماج الحق والباطل، معلقًا: "يصبح كلام الشخص مبهم غير قادر على فهم ما إذا كان يحبني أو يكرهني، ومؤيد لي أم معارض، فهذا هو النفاق التذبذب لا بين هؤلاء ولا هؤلاء".

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