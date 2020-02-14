» محفظ قرآن و محامي عصابة لتزويج القصر في الشرقية

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متابعات - أمينة عبد العال

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القاصرات

الشرقية

تزويج القاصرات

محفظ قران

كشفت الأجهزة الأمنية عن مفاجأة جديدة في واقعة ضبط عصابة الاتجار في الفتيات القاصرات وتزويجهن من الأثرياء العرب، حيث أشارت التحريات إلي أن المتهمين وهما محفظ قرآن ومحامي، وهما عاطلين يقوموا باختيار الفتيات صغيرات السن ويضعوا لهم شروط بعدم الإنجاب حتى يزوجوهم أكثر من مرة للأثرياء العرب.

يذكر أن الإدارة العامة لمباحث الآداب كشفت عن شبكة خطيرة للاتجار بالبشر يقوم فيها المحامي ومحفظ القرآن ببيع الفتيات القاصرات مقابل مبلغ 200 ألف جنيه للفتاة إلي الأثرياء العرب تحت شعار الزواج، حسبما نشرت"صدي البلد".

جدير بالذكر أن اللواء خالد عبد العزيز مساعد وزير الداخلية لمباحث الآداب فريق بحث بإشراف اللواء عماد عكاشة نائبه للإيقاع بالمتهمين وضبطهم .

تم الكمين بتنكر أحد الضباط في هيئة ثري عربي وطلب فتاة للزواج وقام باستدراجهم من محافظة الشرقية لمنطقة العجوزة بالجيزة وبالفعل حضرت الفتاة 13 عاما وبرفقتها محفظ القرآن والمحامي وشخصان آخران وعقود زواج عرفية وصور لفتيات من أعمار 12 وحتى 15 عاما وتم القبض عليهم، وكشفت التحريات التي يأوي الفتيات وتم مداهمته وعمل محضر برقم 4494 لسنة 2020 العجوزة وتباشر النيابة التحقيقات.


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