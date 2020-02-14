» الموت يفجع إعلاميا رياضيا شهيرا

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وفاة والدته

كريم خطاب

توفيت والدة الإعلامي كريم خطاب، المذيع بقناة "تايم سبورت" ومقدم برنامج "في الإستاد" مساء أمس الخميس.

وأعلن رئيس تحرير برنامج "في الإستاد" عمرو الجرزاوي خبر الوفاة، إذ كتب عبر "تويتر": "الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".

خالص العزاء للأخ والصديق كريم خطاب لوفاة والدته.. ربنا يصبرك يا كريم، ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة بإذن الله.. ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته.


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