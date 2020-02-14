" أنت حبيبي و نور عينيا" رسالة مؤثرة للرئيس

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إكسترا نيوز

سيدة

الهجانة

السييس

وجهت الحاجة فادية، سيدة عزبة الهجانة والتي قابلت الرئيس السيسي في عزبة الهجانة وأمر بعلاجها وتعويضها وتوفير محل لها، رسالة إلى الرئيس السيسي من داخل مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة، باكية : "إنت حبيبي، ونور عيني، وحلمت أقابلك وشوفتك، وهاجيلك اني".

وروت "فادية" خلال لقاء خاص ببرنامج "الحقيقة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، كواليس لقائها الرئيس السيسي، إنها فوجئت بقدوم الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المنطقة، معقبة: "الريس قالي عايزة إيه من عنينا".

وتابعت موجهة للرئيس السيسي،: "ربنا يطرح فيك البركة يا ريس، ويرفع كلمتك على كل الدول"، مؤكدة أنه لا يوجد دولة في العالم مثل مصر".

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