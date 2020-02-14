» يضرب زوجته حتى الموت.. لهذا السبب

14 فبراير 2020 - 01:55 م

شهدت منطقة دار السلام، أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة ربة منزل، قتلها زوجها بعد التعدي عليها وتعذيبها، بسبب خلافات زوجية.



وكانت النيابة قد أمرت في وقت سابق، بتشريح جثة المجني عليها وإرسال بيان بالصفة التشريحية لمعرفة أسباب الوفاة.

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي قسم شرطة دار السلام، بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود متوفية بأحد المنازل بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة ربة منزل بها كدمات وآثار تعذيب.



وبعمل التحريات دلت على قيام زوجها بضربها حتى الموت بسبب خلافات زوجية بينهما، وتم ضبط المتهم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

