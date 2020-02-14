» الجداوى تعلن إصابتها بهذا المرض

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رجاء الجداوي
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متابعات - أمينة عبد العال

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أسوان

رجاء الجداوي

عارضة الأزياء

مهرجان اسوان

المخرج محمد عبد العزيز

أعلنت الفنانة رجاء الجداوي أن السبب وراء اعتزالها عالم الأزياء هو إصابتها بالغدة الدرقية.

كما أكدت أن سبب احترافها المسرح والأعمال التي قامت بتقديمها من خلاله هو الزعيم عادل إمام .

جاء ذلك علي هامش فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة اليوم .

والندوة أدارها الكاتبة الصحفية ماجدة موريس وحضرها المخرج محمد عبد العزيز.

جدير بالذكر أن الفنانة رجا ء الجداوي من مواليد 1938 وهي من أوائل عارضات الأزياء في مصر ، شاركت في العديد من الأعمال السينمائية وكانت بدايتها من خلال فيلم"غريبة" عام 1958، ووصلت سنوات عملها الفني 60 عام.


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