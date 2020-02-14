» الجداوى تعلن إصابتها بهذا المرض

14 فبراير 2020 - 01:44 م

أعلنت الفنانة رجاء الجداوي أن السبب وراء اعتزالها عالم الأزياء هو إصابتها بالغدة الدرقية.

كما أكدت أن سبب احترافها المسرح والأعمال التي قامت بتقديمها من خلاله هو الزعيم عادل إمام .

جاء ذلك علي هامش فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة اليوم .

والندوة أدارها الكاتبة الصحفية ماجدة موريس وحضرها المخرج محمد عبد العزيز.

جدير بالذكر أن الفنانة رجا ء الجداوي من مواليد 1938 وهي من أوائل عارضات الأزياء في مصر ، شاركت في العديد من الأعمال السينمائية وكانت بدايتها من خلال فيلم"غريبة" عام 1958، ووصلت سنوات عملها الفني 60 عام.