3 أسود تتجول بميناء الإسكندرية.. والهيئة : مزيفة

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الأسود تتجول بميناء الاسكندرية
الأسود تتجول بميناء الاسكندرية
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عبد القادر وحيد

أثارت صور انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، حالة من الجدل، والتي تظهر ثلاثة أسود تتجول في ميناء الإسكندرية.

وعقب انتشار الصور سادت حالة من الرعب والسخرية ، حيث تساءل الجميع عن كيفية وصول هذه الأسود الثلاثة إلى الميناء.

من جانبه قال رضا الغندور المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية : إن الصورة المتنشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للأسود الثلاثة، ليس لها أي إثبات من الصحة ومن المؤكد أن تكون زائفة.

وأوضح أن  الصور ليست لها أي علاقة بميناء الإسكندرية والدخيلة، ولا يسمح بأي ميناء بتجول الحيوانات المفترسة داخلها.

وأكد  أن حركة الملاحة بميناء الإسكندرية تسير بشكل طبيعي، ولا وجود للأسود إطلاقا.


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