الشوباشي : السيسي مراهن علي الشباب

14 فبراير 2020 - 01:26 م





أكدتالكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أن اتجاه الدولة المصرية حاليا يسير بالدفع نحو مشاركة الشباب في المناصب القيادية يمثل رؤية صائبة بدرجة كبيرة وهي رؤية تقدس العمل، معلقة: "المنصب مش شرفي.. ده تكليف من الدولة".



وأضافت الشوباشي، خلال استضافتها ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن القيادة السياسية تراهن على الشباب في جميع المجالات وهناك نواب محافظين من الشباب ونواب وزراء من الشباب، معقبة :" الرئيس السيسي مراهن علي الشباب ".



وتابعت: الشباب هي الفئة التي تستطيع بناء الدولة وتحمل عبء النهوض بمصر في جميع المجالات سواء معرفة أو تكنولوجيا أو صحة وهو ما يتم من خلال الإرادة التي تتواجد لدى الشباب.

