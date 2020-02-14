نتنياهو: صفقة القرن تفرض شروط تعجيزية على الفلسطينيين

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وكالات- الدويني فولي

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صفقة القرن

نتيناهو

كتب بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية، مقالا بصحيفة يسرائيل هيوم، اليوم الجمعة، كشف فيه تطلعات بلاده في الخطة الجديدة التي عرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمعروف باسم صفقة القرن.
واعتبر نتنياهو في مقاله أن الصفقة تضمن اعترافا أمريكيا بضم المستوطنات وغور الأردن وشمال البحر الميت لإسرائيل وتفرض شروطا تعجيزية على الفلسطينيين
وخاطب نتنياهو في مقاله، الناخبين الإسرائيليين عموما، وناخبي اليمين واليمين المتطرف خصوصا، إن إسرائيل والولايات المتحدة ستقرران معا إذا استوفى الفلسطينيون شروط قيام دولة فلسطينية، وأن الخطة مختلفة عن أي خطة تم طرحها في الماضي وتشكل "فرصة تاريخية" لإسرائيل.
وسعى نتنياهو إلى الرد على "ادعاءات" تتعلق بـ"صفقة القرن"، وأحدها أن "خطة ترامب للسلام تنشئ دولة فلسطينية داعمة للإرهاب". وأضاف أن "الخطة تفعل العكس تماما. وهي تفرض شروطا متشددة وصارمة على الفلسطينيين مقابل صفقة مستقبلية. وبين أمور عديدة، تلزم الخطة بتغيير أساسي للمجتمع الفلسطيني وتحويله إلى كيان ديمقراطي".
وتابع أن "إسرائيل والولايات المتحدة هما اللتان ستقرران ما إذا استوفى الفلسطينيون كافة الشروط، والشروط كثيرة. ومن أجل الدخول في مفاوضات، الفلسطينيون ملزمون: بالتوقف فورا عن دفع رواتب للمخربين وعائلاتهم، بالتوقف عن أي محاولة للانضمام إلى منظمات دولية من دون مصادقة إسرائيل، بسحب دعاويهم ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية".

وتابع نتنياهو أن "كل هذه هي شروط مسبقة تطالب الفلسطينيين بتنفيذها قبل الدخول إلى مفاوضات سياسية فقط لا غير. ومن أجل إنهاء المفاوضات السياسية، عليهم استيفاء كل واحد من الشروط التالية: الاعتراف بدولة إسرائيل كدولة يهودية، الاعتراف بالقدس الموحدة عاصمة لإسرائيل، الموافقة على سيطرة أمنية إسرائيلية على كل المنطقة الواقعة غرب نهر الأردن – بالجو والبحر والبر، وقف التحريض ضد إسرائيل.
وكتب نتنياهو حول مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية إلى إسرائيل، أن "الخطة ستقود إلى ذلك. ولأول مرة منذ قيام الدولة، صفقة القرن تمنح اعترافا أمريكيا بسيادتنا على أقاليم الوطن هذه، المستوطنات اليهودية في يهودا والسامرة وغور الأردن، وهذا تطبيق للحلم الصهيوني".
وتابع نتنياهو أن "الخطة تطالب أيضا بتشكيل نظام دولي لتسوية قضية اللاجئين اليهود الذين أرغموا على الهروب من دول عربية وإسلامية. وتدعو الدول العربية إلى التوقف عن مبادرات ضد إسرائيل في الأمم المتحدة ومؤسسات دولية أخرى".

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