التشكيل المتوقع للزمالك والترجى بالسوبر الأفريقى

محمد عبد الحارس
استقر جهازى الزمالك والترجي التونسى على التشكيل المتوقع لكلا الفريقين استعدادا لخوض لقاء السوبر والمقرر لها السادسة من مساء اليوم على ستاد الغرافة بقطر.
وجاء تشكيل المتوقع للزمالك كالآتى.
حراسة المرمى: محمد أبو جبل.
خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حازم إمام.
خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو.
خط الهجوم: مصطفى محمد – أشرف بن شرقي – يوسف أوباما.
تشكيل الترجي المتوقع
حراسة المرمى: معز بن شريفية.
الدفاع: سامح الدربالي - محمد على اليعقوبي - خليل شمام - إلياس شتي.
الوسط: فوسينى كوليبالي - عبد الرؤوف بن غيث - كوامي بونسو.
الهجوم: حمدو الهوني – إبراهيما واتارا - بلال بن ساحة.
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