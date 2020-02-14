الموعد والقنوات الناقلة للزمالك والترجى بالسوبر

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اذان

ساعات قليلة، وتنطلق صافرة الحكم الجنوب أفريقي جوميز لإدارة مباراة الزمالك والترجى في السادسة من مساء اليوم في اللقاء الذي يجمع الفريقين في قطر على لقب بطولة كأس السوبر الأفريقي.

وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وقنوات الكأس وبالتحديد، كل من قناة بي إن سبورت 1 بتعليق حفيظ دراجي، وقناة الكأس بتعليق أحمد الطيب.

ويدخل نادي الزمالك اللقاء طامعا في تحقيق الانتصار والفوز بالبطولة الغائبة عن الفريق منذ فترة طويلة.

على الجانب الآخر يدخل نادي الترجي التونسي بقيادة معين الشعباني، طامعا في تحقيق الانتصار والفوز بالبطولة.


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