تثير ضجة.. كويتي يسحل فتاة وسط الشارع ويفر هاربا

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الأوقاف: أنتم فاهمين الآية دي غلط
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نتنياهو: صفقة القرن تفرض شروط تعجيزية على الفلسطينيين
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3 أسود تتجول بميناء الإسكندرية.. والهيئة : مزيفة
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وكالات- الدويني فولي
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