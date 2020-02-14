تثير ضجة.. كويتي يسحل فتاة وسط الشارع ويفر هاربا

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وكالات- الدويني فولي

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كشفت وسائل إعلام كويتية، تفاصيل صادمة لواقعة سحل فتاة وسط الشارع، حيث سحلها شاب لعدة أمتار، وتركها تصارع الموت في منطقة العارضية ثم لاذ بالفرار.

وحسب صحيفة ”الأنباء“ المحلية، ضبطت الأجهزة الأمنية الشاب عقب تحريات مكثفة بشأن الواقعة، حيث أقر في التحقيقات بما نسب إليه، مبينا أنه هرب من الخوف، نافيا معرفته المسبقة بالفتاة.

وورد إلى ”الداخلية“ بلاغ عن وقوع حادث دهس في محافظة الجهراء، وبوصول رجال الأمن عثروا على فتاة كويتية تصارع الموت، فيما لم يكن هناك أحد آخر.

وتبين أن الفتاة كانت تسير على قدميها حين جاءت سيارة مسرعة ودهستها، وأثناء ذلك علق ثوبها بالمركبة، فسحلها قائد السيارة أثناء قيادته مسرعا، قبل أن يفر من المكان.


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