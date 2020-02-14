» شاهد.. الصورة الأولي فيروس" كورونا"

14 فبراير 2020 - 12:56 م

بالرغم من أن الصورة المجهرية لفيروس" كورنا" القاتل متاحة للعلماء الذين يعملون علي إيجاد مصل للعلاج منه، إلا أن هذه الصورة الأولي التي يتم نشرها للفيروس التاجي الجديد تحت المجهر للعامة.

و نشر المعهد الوطني لأمراض الحساسية والأمراض المعدية ومختبرات روكي ماونتينز هذه الصور للمسح المجهري الإلكتروني للفيروي التاجي الذي بالرغم من خطورته إلا أنه من الناحية الجمالية مدهش كما وصفه المعهد.

وتم مسح الصور ضوئيا بألوان زائفة ، وهي لشخص أصيب بالمرض في الولايات المتحدة ووصفها العلماء بأن الجسيمات صفراء اللون لأنها تخرج من سطح الخلية ذات اللون الأزرق والوردي، وتم رصدها بمجهر الكتروني متنقل لافتين إلا أن الفيروس ليس ذو شكل حاد حيث من الممكن رؤية الطفرات كالتاج علي سطح الفيروس وهذا هو السبب في تسميته بالفيروس التاجي.

وتعدت حتى الآن حالات الوفاة بالفيروس الآلاف ، وتجاوزت حالات الإصابة به الـ60 ألف مصاب، والغالبية العظمي منها في الصين.