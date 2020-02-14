» حادث مروع بالرياض وارتباك بالحركة المرورية

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مقطع من الفيديو
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متابعات - أمينة عبد العال

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الرياض

ارتباك مروري

#اخبار السعودية

عكس الاتجاه

شهدت الرياض حالة من الارتباك المروري نتيجة لفوضى عدد من السيارات سارت عكس الاتجاه علي طريق سريع في أحياء الرياض مما أسفر عن حادث تصادم لسيارة عائلية.

و أظهر مقطع الفيديو لكاميرات المراقبة الذي وثق حالة الارتباك ، سيارة وهي تتحرك من شارع فرعي عكس الاتجاه فيما قامت سيارة أخري بنفس المخالفة ليصاب الجميع بحالة من العشوائية علي الطريق السريع دوان مراعاة لتعرضهم وتعرض الآخرين للخطر.

وتحركت أيضا السيارة العائلية عكس الاتجاه مما أسفر عن وقوع حادث التصادم ، ولم يتم الإعلان عن إصابات من السيارات.

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