"الفجر العظيم" يهز فلسطين ويشعل مواقع التواصل

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متابعات - أمينة عبد العال

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فلسطين

القدس

الأقصى

الفجر العظيم

#الفجر العظيم

احتشد الآلاف من المصلين لصلاة الفجر اليوم في المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة وعموم المساجد المركزية في الصفة المحتلة وقطاع غزة، تزامنا لفرض الرئيس والشعب الفلسطيني لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام فيما عرف إعلاميا بـ"صفقة القرن".

وألقي أئمة المساجد كلمات تحث المصلين علي بذل كل المجهودات المتاحة لمواجهة المحتلين والدفاع عن الأقصي والقدس ، داعيين للتوحيد علي كلمة واحدة لتحرير فلسطين.

كما قام بعض المواطنين بتوزيع المشروبات الدافئة والحلوة علي المصلين لمواجهة الطقس البارد ، وقدمت بعض المطاعم وجبات الإفطار مجانا للمصلين.
فيما ضجت مواقع التواصل تضامنا معالفجر العظيم بنشر مقاطع الفيديو والصور عن الحشد الكبير الذي امتلئت بها مساجد فلسطين.

علي الجانب الآخر حشدت القوات الإسرائيلية قواتها أمام المساجد للتضييق علي المصلين، الذين لم يعبئوا ورددوا  تكبيرات العيد والهتافات الوطنية.


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