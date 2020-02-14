تطور جديد بقضية قتيل نانسي عجرم يعيدها لنقطة الصفر

14 فبراير 2020 - 11:37 ص

في تطور جديد في قضية قتيل فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم،حيث أعلنت المحامية ريهاب بيطار، أحد المحامين الموكلين بالقتيل “محمد الموسى”، عبر صفحتها على “فيس بوك” أنه تم تقديم طلب لتشكيل لجنة من أطباء شرعيين لإعادة الخبرة الطبية، وذلك بالكشف على جثة القتيل.



وأكدت بيطار أن القاضي نيقولا منصور وافق على الطلب، مشيرة إلى أنه سيرافق الأطباء الشرعيين طبيب شرعي سوري أثناء فحص الجثة.



وحسب موقع “جسر” فإن عملية إعادة التشريح تاخرت كثيراً نظراً لكون عائلة الموسى كانت بصدد جمع مبلغ مالي قيمته 10 آلاف دولار، من أجل الحصول على موافقة لتشريح الجثة.





