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إعدام مسؤول رميا بالرصاص بعد إصابته بكورونا

عرب وعالم

إعدام مسؤول رميا بالرصاص بعد إصابته بكورونا
إعدام مسؤول رميا بالرصاص بعد إصابته بكورونا
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متابعات - أمينة عبد العال

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الصين

كوريا الشمالية

فيروس كورونا

#كورونا

#فيروس كورونا

أعدمت سلطات كوريا الشمالية مسئول تجاري أصيب بفيروس"كورنا" أثناء زيارة تجارية إلي الصين وذلك لأنه بعد وضعه بالحجر الصحي غادره وذهب إلي حمام عمومي مما اضطر السلطات لاتخاذ هذا الأمر حياله خوفا من تفشي العدوى، حسبما نشرت صحيفة" الديلي ميل " البريطانية.

والمسئول تم القبض عليه و أطلق عليه الرصاص فورا بعد مخاطرته لنشر العدوى من خلال زيارة الحمام العمومي.

في سياق متصل تم نشر صورة لاجتماع  رئيس وزراء  كوريا الشمالية "كيم جاي ريونج" مع مسئولين آخرين، يرتدون كمامات علي وجههم، وهم يبحثون عن كيفية مكافحة الفيروس القاتل، وسط أنباء تفيد علي تسترهم علي حالات جديدة بالإصابة، حسبما أشارت الصحيفة في تقريرها التي نشرته"صدي البلد".

وأشار التقرير إلي أن الخبراء يخشون أن يكون نظام "كيم جونج أون" يتستر و يخفي عدد الإصابات حتى لا يبدو ضعيفا في نظر المجتمع الدولي.

جدير بالذكر أن كوريا الشمالية أغلقت حدودها البرية مع الصين، التي أعلنت عن 254 حالة وفاة جديدة أمس لمصابين بالفيروس و أصابة حوالي 15 ألف شخص.


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