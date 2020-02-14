رد حاسم من "الوزراء" على شروخ جسر "تحيا مصر"

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معلف

رد مجلس الوزراء بشكل حازم ومختصر، على أنباء زعمت وجود شروخ وتشققات جسيمة في جسر "تحيا مصر"، مما تسبب بإغلاقه.  

وأكدت صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري على صفحتها بموقع فيسبوك، أن هذه الشائعات غير صحيحة.

ونشرت الصفحة عن محافظة القاهرة: "نوضح أن الحركة المرورية بالكوبري تسير بشكل طبيعي في كلا الاتجاهين دون أي توقف".

وأضافت: "ونؤكد حرص الدولة على إجراء عملية الصيانة الدورية لشبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية للتأكد من سلامتها".

وافتتحت مصر في مايو الماضي، جسر "تحيا مصر"، وهو أعرض جسر معلق في العالم، والذي يمر جسمه فوق نهر النيل بالقاهرة، ضمن سلسلة مشروعات ضخمة تهدف إلى تحسين البنية التحتية، وتوفير الوظائف.

ويقع الجسر، في شمال القاهرة وبالقرب من وسط المدينة، ويعد حلقة وصل رئيسية في طريق سريع يمتد من البحر الأحمر وحتى ساحل البحر المتوسط في شمال غرب البلاد، ويهدف إلى تقليل الاختناق المروري في العاصمة.


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