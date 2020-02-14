  • الجمعة 14 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر02:39 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الجندي

الجندي :" والحليطة عشان السبوبة ودتنا في داهية"

علاء مبارك

علاء مبارك ينشر صورة للكعبة .. ويغرد بدعاء مؤثر

الرئيس السيسي

" أنت حبيبي و نور عينيا" رسالة مؤثرة للرئيس

ارشيف

"صلاح" يتحدى "ميسى" من أجل "بيبسي"

البرهان

البرهان يدافع عن التطبيع الإسرئيلي: لقي تأييدا شعبيا

مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

"الوزراء" يسقط الجنسية عن طالبة تجنست «الإسرائيلية» دون إذن

وزير الأوقاف

الأوقاف: أنتم فاهمين الآية دي غلط

ارشيف

التشكيل المتوقع للزمالك والترجى بالسوبر الأفريقى

نتنياهو

نتنياهو: صفقة القرن تفرض شروط تعجيزية على الفلسطينيين

الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي

الشوباشي : السيسي مراهن علي الشباب

إلغاء 7000 حفل زفاف ..لهذا السبب

الصفحة الأخيرة

ارشيفية
ارشيفية
Advertisements

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

إلغاء حفل "أنغام" في الرياض.. لهذا السبب

#

إلغاء لقاء ملك المغرب بـ"بومبيو".. لهذا السبب

#

إلغاء 400 رحلة جوية.. لهذا السبب

#

العراق يدفع بالحسناوات في الجيش والشرطة.. لهذا السبب

الولايات المتحدة

زفاف

محكمة الافلاس

أدي إفلاس شركة"نواه للمناسبات" بالولايات المتحدة إلي إلغاء زفاف 7000 من العرائس والعرسان، حيث تعاقدوا معها ثم أفلست الشركة بعد ذلك.

وكانت محكمة الإفلاس  قد أصدرت أمر بتوقف أعمال الشركة التي كانت تستعد لأكثر من  3500 حفل زفاف ، إلا أن الأسوأ أنه لا يوجد لدي الشركة أموال لتردها للمتعاقدين.

في سياق متصل قدمت بعض الشركات المنظمة لحفلات الزفاف في الولايات المتحدة عروض مخفضة لإقامة حفلات الزفاف بسعر مخفض تعاطفا مع المتضررين.
يذكر أنه في المجتمع الغربي يتم الاتفاق مه شركات خاصة بتجهيزات حفلات الزفاف وتكون مسئولة عن الحفل من بدايته إلي نهايته والاتفاق مع المطربين ونوع الطعام الذي يقدم بموافقة العريس والعروس و أسرهم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاعتذار عن الفتوحات.. ثرثرة ومكايدة

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» سفير الصين:" شكرا السعودية"
» محفظ قرآن و محامي عصابة لتزويج القصر في الشرقية
» الموت يفجع إعلاميا رياضيا شهيرا
» يضرب زوجته حتى الموت.. لهذا السبب
» الجداوى تعلن إصابتها بهذا المرض
» حادث مروع بالرياض وارتباك بالحركة المرورية
» شاهد.. الصورة الأولي فيروس" كورونا"
» إلغاء 7000 حفل زفاف ..لهذا السبب
» "سناجل لكن شرفاء".. ترند اليوم علي"تويتر"
» وفاة والدة المدرب العام السابق لـ "الفراعنة"
» #قاطعوا_محمد_رمضان يشعل مواقع التواصل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:22 م

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:43

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:22

  • مغرب

    17:46

  • عشاء

    19:16

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان