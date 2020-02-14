تصريحات غاضبة من رئيس البرلمان المصري لنظيره الأوربي

14 فبراير 2020 - 10:56 ص

أعرب الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان عن استيائه ورفضه الشديد للتصريحات الصادرة عن رئيس البرلمان الأوربي، ديفيد ساسولي، بخصوص المصري العائد من إيطاليا ، لافتا إلي أن هذه التصريحات تدخل غير مقبول في الشأن المصري و اعتداء مرفوض علي السلطة القضائية.

و أضاف رئيس البرلمان في تصريحات صحفية نشرتها"صدي البلد" أنه يشعر بالأسف لاعتماد رئيس البرلمان في تصريحاته علي أحاديث مرسلة ومعلومات مغلوطة وغير صحيحة لمنظمات تفتقد المصداقية ولا تستند إلي دلائل واضحة، لافتا إلي أن مصر سبقت و أعلنت مرار عن رفضها القاطع لتلك المنظمات المغرضة التي تحركها مواقف سياسية تخصصت في تشويه صورة مصر أمام العالم.

وأشار رئيس البرلمان إلي أنه تابع موقف المواطن المذكور وتبين أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية معه من خلال النيابة العامة في سبتمبر 2019 في وقائع تشكل جرائم في القوانين العقابية المصرية وانه تم ضبطه 8 فبراير 2020 عند وصوله للبلاد قادما من إيطاليا تنفيذا للأمر القضائي وتم كفالة جميع الضمانات الدستورية والقانونية له، لافتا إلي أنه يتمتع بكافة الحقوق كسائر المتهمين الآخرين دون تمييز.

والشاب المصري هو ناشط سياسي ويدعي "باتريك جورج ميشيل زكي عثمان" قبض عليه أثناء عودته من ايطاليا تنفيذ لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره وهو مصري الجنسية، علي عكس ما أشيع عنه أنه أوربي وأنه تم القبض عليه وتعذيبه وهو ما نفته المصادر الأمنية.

جدير بالذكر أن رئيس البرلمان الأوربي قد صرح بمطالبته للسلطات المصرية بالإفراج عن الناشط السياسي باتريك زكي، لافتا إلي أن علاقات الاتحاد الأوربي مع الدول الأخرى تستند إلي احترام حقوق الإنسان والحقوق المدنية.