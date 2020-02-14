طرد مضيف نشر صورا مع ممثلة إباحية من داخل الطائرة

14 فبراير 2020 - 10:54 ص

بعد حالة من الغضب شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، أصدرت شركة الخطوط الملكية المغربية، يوم الخميس، بيانا تؤكد فيه طردها مضيفا يعمل لديها، بسبب التقاطه ونشره صورا ”مخلة للحياء“ من داخل إحدى طائراتها.





وانتشرت على مواقع التواصل المغربية، صور خادشة للحياء للممثلة الإباحية الأمريكية فاليري كايباب، من داخل طائرة تابعة للخطوط المغربية.









وكان المضيف قد نشر الصور على مواقع التواصل بعد أن التقطها للممثلة خلال رحلتها من نيويورك إلى الدار البيضاء في 28 أكتوبر 2019، حسب موقع ”ديتو 24“ المغربي.





واعتذرت الشركة لزبنائها على نشر هذه الصور التي ”تمس بسمعة وقيم الشركة“، بحسب قولها.









وأوضحت أن ”البحث العميق الذي قامت به أظهر الطابع المعزول لهذا الحادث“، مؤكدة أنها ”تفاعلت بحزم مع المسؤولين عن الواقعة“.







