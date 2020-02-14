  • الجمعة 14 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر11:17 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
المغرب تلغي الرحلات الجوية عبر الدوحة

طرد مضيف نشر صورا مع ممثلة إباحية من داخل الطائرة

رئيس البرلمان المصري علي عبد العال

تصريحات غاضبة من رئيس البرلمان المصري لنظيره الأوربي

يوم الجمعة.. لماذا سمي بهذا الاسم وأول من أطلقه

يوم الجمعة.. لماذا سمي بهذا الاسم وأول من أطلقه

هاجر سعد الدين

هاجر سعد الدين: "مين قال راحت على الراديو"

طارق رمضان

اتهامات اغتصاب جديدة لحفيد مؤسس الإخوان

الزمالك والترجى

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

الدكتور طارق شوقي

"دشدش الجمجمة" ..كارثة تغزو المدارس

محمد رمضان

محمد رمضان: إرادة ربنا مش إرادة تويتر

صورة اغتصاب

فيلم إباحي داخل مكان مقدس

الانفجار الشمسي

شاهد.. انفجار الشمس ولسان ناري بحجم الأرض

في دولة عربية..

طرد مضيف نشر صورا مع ممثلة إباحية من داخل الطائرة

عرب وعالم

المغرب تلغي الرحلات الجوية عبر الدوحة
المغرب تلغي الرحلات الجوية عبر الدوحة
Advertisements

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

الصدر مستعد للتعاون مع منافسيه لطرد الأمريكيين من العراق

#

في يومه العالمي.. شيخ الأزهر يدعو إلى نشر قيم التسامح في العالم

#

طرد راكبة أمريكية من الطائرة لهذا السبب الغريب

#

بـ«صدر عارٍ وفستان أحمر».. منة فضالي تحتفل بعيد ميلادها

ممثلة إباحية

المغرب،

أضرار

خطوط طيران

بعد حالة من الغضب شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، أصدرت شركة الخطوط الملكية المغربية، يوم الخميس، بيانا تؤكد فيه طردها مضيفا يعمل لديها، بسبب التقاطه ونشره صورا ”مخلة للحياء“ من داخل إحدى طائراتها.
وانتشرت على مواقع التواصل المغربية، صور خادشة للحياء للممثلة الإباحية الأمريكية فاليري كايباب، من داخل طائرة تابعة للخطوط المغربية.


وكان المضيف قد نشر الصور على مواقع التواصل بعد أن التقطها للممثلة خلال رحلتها من نيويورك إلى الدار البيضاء في 28 أكتوبر 2019، حسب موقع ”ديتو 24“ المغربي.

واعتذرت الشركة لزبنائها على نشر هذه الصور التي ”تمس بسمعة وقيم الشركة“، بحسب قولها.


وأوضحت أن ”البحث العميق الذي قامت به أظهر الطابع المعزول لهذا الحادث“، مؤكدة أنها ”تفاعلت بحزم مع المسؤولين عن الواقعة“.


وأكدت الشركة ”الاحتفاظ بحقها في اتخاذ كافة السبل القانونية لإصلاح الأضرار التي لحقت بها“.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاعتذار عن الفتوحات.. ثرثرة ومكايدة

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "سناجل لكن شرفاء".. ترند اليوم علي"تويتر"
» وفاة والدة المدرب العام السابق لـ "الفراعنة"
» #قاطعوا_محمد_رمضان يشعل مواقع التواصل
» الصين تطالب المتعافين من "كورونا" بهذا الأمر المثير
» حمو بيكا: "تعبت نفسيًا بسبب حسن شاكوش"
» إيران تهدد بضرب إسرائيل وأمريكا حال هذا الأمر
» مؤرخ يكشف الأسباب الحقيقية لـ"العدوان الثلاثي"
» السعودية تكشف حقيقة لقاء "بن سلمان" ونتنياهو
» تعليق ناري لـ"بكري" على خبر "المساء" المسيء لـ الصعايدة
» إعلامي شاب تحول إلى فتاة وأصبح فنانة شهيرة
» "الجندى": لا يوجد منطقة وسط بين الحق والباطل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:14 م

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:43

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:22

  • مغرب

    17:46

  • عشاء

    19:16

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان