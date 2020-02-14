عبدالعال لرئيس البرلمان الأوروبي: كلامك غير مقبول

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البرلمان الأوروبي

علي عبد العال

إكسترا نيوز

استنكر رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي عن حالة أحد المواطنين المصريين، والذي تم ضبطه عند وصوله قادمًا من إيطاليًا، نفاذًا لأمر قضائي في وقائع تشكل جرائم في القوانين العقابية المصرية".

وقال"عبد العال"هذه التصريحات غير مبررة وغير مقبولة، لا تشجع على أي حوار بين المؤسستين البرلمانيتين، وفقًا لما ذكرته "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل".

و أضاف ،من المستغرب أن يكون مضمون التصريحات حثًا على عدم تطبيق القانون على كل من يرتكب جريمة من الجرائم، معربًا عن أسفه لاعتماد رئيس البرلمان الأوروبي على أحاديث مرسلة ومعلومات مغلوطة وغير صحيحة لمنظمات تفتقد للمصداقية ولا تستند إلى دلائل واضحة.

وتابع، نذكر باحترام مبدأ عدم التدخل في شئون الدول، ومبدأ استقلال السلطة القضائية وعدم التدخل في شئون العدالة".

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