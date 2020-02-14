أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

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تقام اليوم العديد من المباريات بمختلف المسابقات المحلية والدولية أبرزها مباراة الترجى والزمالك على كأس السوبر الأفريقى.

"المصريون" ترصد فى التقرير التالى أبرز المباريات بالمواعيد والقنوات الناقلة لها..

الدورى المصرى

الأهلى Vs المصرى البورسعيدى 8:15 على قناة  TIME SPORT

كأس السوبر الأفريقي

الترجى Vs الزمالك 6:00 على قناة  beIN SPORT HD 1

الدورى الإنجليزى

وولفرهامبتون Vs ليستر سيتى 10:00 على قناة  beIN SPORT HD 2

الدورى الإسبانى

فالنسيا Vs اتليتكو مدريد 10:00 على قناة  beIN SPORT HD 3

الدورى الألمانى

بوروسيا دورتموند Vs اينتراخت فرانكفورت 9:30 على قناة beIN SPORT HD 5

الدورى الفرنسي

موناكو Vs مونبيلييه 9:45 على قناة  beIN SPORT HD 6

الدورى السعودى

العدالة Vs التعاون 2:30 على قناة السعودية الرياضية

الشباب Vs النصر 5:25 على قناة السعودية الرياضية

الوحدة Vs الأهلى 7:25 على قناة السعودية الرياضية


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