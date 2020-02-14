هاجر سعد الدين: "مين قال راحت على الراديو"

14 فبراير 2020 - 10:18 ص

قالت الدكتورة هاجر سعد الدين، رئيس شبكة إذاعة القرآن الكريم السابقة، أن الإذاعة تعتمد على الكيف، وسهلة الاستخدام والاستفادة على عكس التليفزيون، معقبة: "عمرها ما راحت على الراديو"، الراديو له جماله، وله قدم ثابتة".



وأضافت "سعد الدين"، خلال حوارها مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، إن الإذاعة تخاطب العقل والوجدان، وتجعل المستمع يشترك مع الإذاعة، وتجعله يعمل عقله، ويتخيل.



و تابعت رئيس شبكة إذاعة القرآن الكريم السابقة،:" الإذاعة تصل لكل الجماهير؛ البسيط، والغني، والفقير، والقريب، والبعيد، لافتة إلى أن نسبة انتشارها كبيرة".

