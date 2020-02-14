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"سناجل لكن شرفاء".. ترند اليوم علي"تويتر"

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#سناجل لكن شرفاء
#سناجل لكن شرفاء
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متابعات - أمينة عبد العال

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عيد الحب

#سناجل لكن شرفاء

سنجل

سجل اليوم هاشتاج "سناجل لكن شرفاء" أعلي ترند علي موقع التدوينات "تويتر"، يأتي ذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للحب 14 فبراير.

ودشن نشطاء الهاشتاج لكونهم غير مرتبطين وهو ما يطلق عليه لفظ"سنجل" أي بمفرده،  في اليوم الذي يحتفل به آلاف المرتبطين مع أحبائهم بالهدايا والورود.

في سياق متصل شهدت بعض الأماكن الخاصة مثل كوبري قصر النيل وبعي المتنزهات توافد للشباب المرتبط خاصة من سن المراهقة وحمل البعض منهم "دبدوب" أحمر أو ورود حمراء، أو  حقائب هدايا حمراء.

وعلق الكثيرين علي الهاشتاج ومعظمها تعليقات تتناول الاحتفال بالسخرية، فقال إسلام نعمان" نام يا سنجل يا يائس ياللي محدش معبرك.. وقال محمود علي" احنا سناجل شرفاء منظرين حلال ربنا لحد يقرفنا ولا ناخد ذنوب بسببه والا نحتفل بحاجة مش من شرعنا، وقال مو.. عيد الحب هو نفسه عيد الأضحي.. بس الخروف مختلف ".

ويعتبر الفلانتين أو عيد الحب هو عيد القديس فالنتين و كان قديما يحتفل به للقديس ثم تحول لعد ذلك للاحتفال بالحب.


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