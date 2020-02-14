اتهامات اغتصاب جديدة لحفيد مؤسس الإخوان

وجهت للداعية طارق رمضان حفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، اتهامات اغتصاب جديدة، حيث وجهت له اتهامات باغتصاب سيدتين جديدتين.
وذكر موقع ”اوروب1“ أن الأمر يتعلق بشاهدتين تم استجوابهما من طرف الشرطة الفرنسية في فبراير 2019، وتأكد وجود صورتيهما في الحاسوب الخاص برمضان، لكنه أصر على إنكار التهم المنسوبة إليه، يوم الخميس، في محكمة باريس، حسب تصريح محاميه للصحافة المحلية.
وكان رمضان قد اعترف بإقامته علاقة جنسية عامي 2009 و 2012 مع المدعية الأولى هند العياري التي فجرت الفضيحة، والمدعية الثانية كريستيل، لكنه تشبث بكون الأمر تم بالتراضي بين الطرفين، وليس عن طريق الاغتصاب بالعنف كما تقول المدعيتان.