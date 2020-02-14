محمد رمضان: إرادة ربنا مش إرادة تويتر

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محمد رمضان
محمد رمضان
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فصل

علاء نبيل

أزمة طيار

شارك الفنان محمد رمضان فى هاشتاج "قاطعوا محمد رمضان"، بنفسه بفيديو قصير له وهو خارج من فيلته ويركب إحدى سياراته الفارهة وكتب عبر تويتر: "قاطعوا_محمد_رمضان في نفس يوم احتفالي بقناتي على يوتيوب بكسر حاجز الـ2 مليار و450 مليون مشاهدة في وقت قياسي"، مستطردًا: "رقم واحد ده إرادة ربنا مش إرادة تويتر".

وظهر "رمضان" في الفيديو وهو يقول إنه ذاهب لتصوير مسلسله الجديد "البرنس" والمنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

وأثار رمضان الجدل مؤخرا بعدما تسبب في فصل طيار وسحب رخصته نهائيًا بعدما صور فيديو لهم داخل كابينة الطائرة أثناء رحلة خاصة بالمخالفة للقانون وأكد بعدها أنه لن يتركه إلا أن الطيار اشتكى أن رمضان لم يتواصل معه ولم يرد على اتصالاته.



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