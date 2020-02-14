تامر أمين:علينا تقديم الشكر لحسان و الحويني

14 فبراير 2020 - 09:49 ص

عقّب الإعلامي تامر أمين، عن اعتذار الداعية السلفي أبو اسحاق الحويني، قائلا : "يجب أن يشكر على هذا الحالة من المراجعة والندم على بعض الأخطاء، لكن المشكلة أن هذا الاعتذار جاء بعد فوات الأوان".



وأ ضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"،بأن الحويني تحدث بأن كتب بعض الكتب بهدف الشهرة واندفاع الشباب، لكن المشكلة أن هناك 3 أجيال استمعت إلى كلامه، ومن هذا الكلام عدم تهنئة الاقباط ".



وتابع :" الشيخ محمد حسان أيضا خلال الشهور الأخيرة كان لديه حالة من الندم والمراجعة ويجب أن يشكر أيضا ، وهذا الأمر جيد، معقبا: هل أتباع هؤلاء المشايخ سيبعدون عن الأفكار القديمة أم لا؟".

