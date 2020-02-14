» #قاطعوا_محمد_رمضان يشعل مواقع التواصل

14 فبراير 2020 - 01:00 ص

حظي هاشتاج «قاطعوا محمد رمضان» بالأكثر تداولًا على موقع «تويتر» في مصر، بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بين الفنان والطيار السابق أشرف أبواليسر، الذي خسر وظيفته بسبب ظهور محمد رمضان في فيديو أثناء وجوده بكابينة الطائرة رفقة قائدها.



وتعرض محمد رمضان لهجوم حاد من قبل نشطاء مواقع التواصل، بعد السخرية من الطيار في أحد منشوراته، غير أنه ادعى مطالبته بمبلغ تسعة ملايين جنيه، فيما نفى أشرف أبواليسر صحة حديثه.

