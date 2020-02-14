» حمو بيكا: "تعبت نفسيًا بسبب حسن شاكوش"

14 فبراير 2020 - 12:40 ص

قال مطرب المهرجانات حمو بيكا، إنه متوقف عن العمل منذ 3 سنوات، موضحًا أن النقابة لا تعترف بصوته ولكن الآلاف من الشعب معجبون بصوته.



وأضاف حمو بيكا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار»، المذاع على قناة «النهار»، أن أغانى المهرجانات تقوم بإدخال أموال للنقابة.



وأوضح: «تعبت نفسيًا بعد حصول الفنان حسن شاكوش على عضوية نقابة المهن الموسيقية»، كاشفا أنه يغنى مهرجانات قبل شاكوش.



ولفت حمو بيكا إلى أن النقابة لم تقدم له أي شكر بعد أن قدم أغاني تجولت في الدول العربية ونالت إعجاب الآلاف، وطالب النقابة بتوفير تصريح لمزاولة عمله الذي يحبه.

