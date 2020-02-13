اقتصادي يطالب بإطلاق مبادرة لـ"دعم المحروقات للمصانع"

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المصانع المتوقفة
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المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إنه لم يتخذ قرارا حتى الآن بدعم الحكومة لأسعار المحروقات للمصانع، لافتًا إلى أن المصانع تشتكي من هذا الأمر دوما لعدم تمكنهم من المنافسة نظرا لارتفاع التكلفة المضافة لمنتجاتهم.
وأوضح «الحسيني»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «همزة وصل»، المذاع عبر فضائية «النيل للأخبار»، اليوم الخميس، أن المصانع تريد وضع خطوط إنتاج لها تسهم في رفع العبء عن المواطن المصري، ولكي تكون تكلفة المنتج قليلة يجب التوجه لدعم المحروقات لتنافس سعر المنتج المستورد، مما سيساهم في خفض الأسعار.
وأضاف أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تناقش منذ عدة أشهر العديد من المبادرات في هذا الشأن، والتي تتعلق بإعادة منظومة دعم المحروقات للمصانع فقط، بعد وصول الدولة لمراتب محترمة عالمية في الاكتفاء الذاتي من الغاز والبترول.
وتوقع محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، أنه في القريب سيصدر قرار بتفعيل دعم المحروقات للصناعة المصرية.

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