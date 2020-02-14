» إيران تهدد بضرب إسرائيل وأمريكا حال هذا الأمر

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هددت إيران كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بأنها ستوجه ضرباتها لهما في حال ارتكابهما أي خطأ.
ونقلت «رويترز» عن قائد الحرس الثوري الإيراني في كلمة على التليفزيون الرسمي تأكيده أن إيران ستضرب إسرائيل والولايات المتحدة إذا ارتكبتا أقل خطأ.
وقال الميجر جنرال حسين سلامي: «إذا ارتكبتم أقل خطأ، فسنضربكما».
وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف، أعلن مساء اليوم الخميس 13 فبراير، أن مقتل الجنرال قاسم سليماني سيؤدي إلى تحرير القدس.
وأشار شريف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء «فارس» الإيراني، خلال مراسم أربعينية قاسم سليماني بمدينة «أرومية»، إلى أن «مؤامرة الأعداء أصبحت عديمة الفاعلية، أمريكا أصبحت أسوأ أعداء إيران والعالم الإسلامي».
وتابع قائلا: «القادة من خريجي مدرسة الشهيد سليماني وفي ظل تدابير قائد الثورة قد حطموا هيبة أمريكا بأقل ثمن ممكن».
واستمر قائلا: «العدو كان بصدد بعثرة المجتمع الإيراني بقضايا اقتصادية، إلا أنه أدرك بعد استشهاد القائد سليماني بأن الشعب الإيراني متواجد في الساحة أقوى مما مضى».
وقال المتحدث باسم الحرس الثوري: «العدو باغتياله قادة المقاومة خلال الأعوام الماضية سعى لإضعاف جبهة المقاومة، إلا أن الكيان الصهيوني وكل مخططات أمريكا في المنطقة قد بلغا نقطة الفشل».
وقال شريف إن اغتيال سليماني وأبومهدي المهندس سيؤدي إلى تحرير القدس، مضيفا: «تعزيز قدرات جبهة المقاومة لمواجهة الصهاينة كان من إجراءات القائد سليماني وبعد استشهاده ستتم مواصلة طريقه بقوة أكبر».

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