تعليق ناري لـ تامر أمين على اعتذار أبو إسحاق الحويني

14 فبراير 2020 - 12:00 ص

علق الإعلامي تامر أمين، على اعتذار الدعاية السلفي أبو اسحاق الحويني، عن أخطائه العلمية التي أدت الى فتاوى كارثية، قائلًا: "يجب أن يشكر على هذا الحالة من المراجعة والندم على بعض الأخطاء، لكن المشكلة أن هذا الاعتذار جاء بعد فوات الأوان"



وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس، أن "الحويني" تحدث بأن كتب بعض الكتب بهدف الشهرة واندفاع الشباب، لكن المشكلة أن هناك 3 أجيال استمعت إلى كلامه، ومن هذا الكلام عدم تهنئة الاقباط، وحاجات أخرى كثيرة".

