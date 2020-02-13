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الولايات المتحدة تعلن ضبط أسلحة إيرانية في بحر العرب

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البحرية الأمريكية
البحرية الأمريكية
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المصريون ووكالات

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الخميس، أنها ضبطت كمية كبيرة من الأسلحة داخل قارب في بحر العرب.
وذكر بيان صادر عن "سنتكوم"، أن سفينة "يو إس إس نورماندي" الأمريكية، ضبطت في 9 شباط/ فبراير الجاري، كمية من الأسلحة مخبأة داخل قارب في بحر العرب.
وأوضح أن الأسلحة التي تم ضبطتها تشمل 150 صاروخا مضادا للدبابات من نوع "دهلافيا"، وثلاثة صواريخ أرض جو، جميعها إيرانية الصنع.
إلى جانب، طائرات ووسائط برية مسيرة، ومعدات وقطع سلاح أخرى، بحسب البيان.
وكشف أن العديد من هذه الأسلحة تشبه إلى حد كبير الأسلحة التي ضُبطت ببحر العرب في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.
وذكر البيان أن الأسلحة ما زالت بحوزة الجيش الأمريكي، وأنه سيتم تقييم الوضع النهائي لها لاحقا.
وأضاف "هذه الأسلحة جاءت من إيران وكانت في طريقها إلى جماعة الحوثي باليمن"، معتبرًا أن "هذا ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي القاضي بحظر بيع ونقل وتأمين السلاح لجماعة الحوثي باليمن".
كما نشرت "سنتكوم" مشاهد أثناء مصادرة القارب والأسلحة المخبأة داخله. -

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