بغداد.. إصابة 12 متظاهرا جراء تجدد المواجهات مع قوات الأمن

13 فبراير 2020 - 11:00 م

أفاد مصدر طبي وشهود عيان بإصابة 12 متظاهرا على الأقل خلال مواجهات مع قوات الأمن وسط العاصمة العراقية، الخميس.



فيما اتهمت قيادة عمليات بغداد التابعة للجيش المحتجين بإلقاء 3 رمانات (قنابل) يدوية على قواتها ما تسبب في إصابة عدد من أفرادها.

وقال مصدر طبي يعمل في مستشفى متنقل بساحة التحرير وسط بغداد، للأناضول، إن 12 متظاهرا على الأقل أصيبوا بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع، وكذلك جروح ناجمة عن إطلاق الذخيرة من بنادق الصيد الهوائية، المعروفة محليا باسم "الصجم".

بدورهم، أبلغ شهود عيان من المتظاهرين، الأناضول، بأن المصابين والجرحى سقطوا في ساحة الخلاني، والشارع المؤدي منها إلى ساحة التحرير القريبة، معقل المحتجين وسط بغداد.

وأضاف الشهود أن عمليات كر وفر بين المتظاهرين وقوات الأمن لا تزال متواصلة، وهو الأمر الذي يتكرر خلال ساعات المساء منذ أسابيع.

من جانبها، قالت قيادة عمليات بغداد التابعة للجيش، في بيان، إن 3 رمانات يدوية ألقيت من جهة المتظاهرين على القوات الأمنية المرابطة على حاجز بين ساحتي الخلاني والتحرير؛ ما تسبب بإصابة عدد (لم تحدده) من عناصرها.

وحذرت القيادة المتظاهرين بالقول إن "إلقاء الرمانات على قوات الأمن يعد عملا إرهابيا يستوجب الرد".

ومنذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019، يشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها مطلع ديسمبر/كانون الأول 2019، فيما يرفض تكليف وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي بتشكيل حكومة جديدة.